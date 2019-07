Das Leben ist ein Festival.

Party. Tanzen. Feiern. - In Ottenstein

Es gibt wohl kaum einen beeindruckenderen Ort für eine Party als unser Kampkraftwerk Ottenstein. Direkt am Fuß der mit 69 Meter höchsten Staumauer Niederösterreichs machen wir im kommenden Juli mit unseren schon fast legendären Ottenstein-Partys wieder an insgesamt drei Abenden die Nacht zum Tag. Dabei gilt natürlich: Für jeden und jede ist etwas dabei!

Den Auftakt macht am Samstag, dem 6. Juli das Open Air Clubbing "The Young Generation". Die aktuellsten Hits dürfen dabei natürlich genauso wenig fehlen wie die größten Dance-Klassiker der vergangenen Jahrzehnte. Einlass ist um 20 Uhr, richtig los gehts dann ab 22 Uhr. Genau eine Woche später wird es dann für alle Austropop- und Rock-Liebhaber interessant, wenn wieder Treibholz und RockRitter live die größten Klassiker der (österreichischen) Musikgeschichte zum Leben erwecken. Also: 13. Juli, 20 Uhr sollte umgehend ganz dick im Terminkalender markiert werden. Zum Abschluss gibt es dann mit dem "Tanz unterm Sternenhimmel" auch dieses Jahr am 20. Juli ab 20 Uhr die volle Ladung Schlager!

Einem entspannten Badetag am Stausee Ottenstein mit ausgelassener Party am Abend steht also nichts mehr im Wege. Der Eintritt ist natürlich wie immer an allen drei Terminen frei.